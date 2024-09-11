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Adana’da muayene sırasında doktora saldırı

Adana’da muayene sırasında doktora saldırı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 09:14
Adana'da aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı hastası tarafından darp edildi. Doktor kafasına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakıma alındı.
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Muayene sırasında doktora saldırı
Muayene sırasında doktora saldırı
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