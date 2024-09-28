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Adana’da limon hasadı! Üreticilerin mesaisi sürüyor

Adana’da limon hasadı! Üreticilerin mesaisi sürüyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 16:33
Adana'da limon hasadı sürüyor. Kilosu 100 TL'yi bulan limon fiyatları 30 TL'ye kadar geriledi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur limon bahçesinden detayları aktardı.
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Adana’da limon hasadı!
Adana’da limon hasadı!
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