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Adana’da gönüllere taht kuran köy imamı! Çocuklar için camide özel etkinlikler

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 17:47
Güncelleme:30.03.2024 17:50
İmam Muhammed Doğaç, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Köyü'nde görev yapıyor. Muhammed Doğaç'ın özel bireyler ve çocukları mutlu etmek için hayata geçirdiği projeler, herkes tarafından beğeniliyor. Cami cemaatinden down sendromlu Emre ve Savaş'la olan videoları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.
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