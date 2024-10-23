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Adana'da feci kaza!

Adana'da feci kaza!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 12:15
Güncelleme:23.10.2024 12:16
Adana'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Kavşakta meydana gelen olayda, bir araç ikiye bölünürken otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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