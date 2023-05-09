Adana'da akılalmaz olay! Konuyla ilgisi olmayan adam cinayete kurban gitti

Dehşete düşüren olay geçen ay Adana'da yaşandı. Sokak ortasında husumetli iki grup arasında çatıma çıktı. O esnada olayla ilgisi olmayan ve araçlarıyla düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti yaralandı. Talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte inanılmaz cinayetin detayları...