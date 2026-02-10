Ankara’nın en eski mahallesi "Hamamönü"

Ankara’nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Hamamönü, 2006–2007 yıllarında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Cumhuriyet öncesi döneme ait izler taşıyan sokaklar, tarihi konaklar, cami ve mescitler aslına uygun şekilde restore edilerek başkente yeniden kazandırıldı. Bugün Hamamönü; korunmuş tarihi dokusu, kültürel mirası ve güvenli yapısıyla hem Ankaralıların hem de yerli-yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Arkadaşlarımız, geçmişle bugünün buluştuğu bu özel mahalleyi başkentte adım adım gezdi.