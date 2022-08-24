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Ad – soyad değişikliği e-Devlet’e taşındı! En çok değiştirilen isimler neler? Mahkemesiz ad - soyad değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 24.08.2022 11:38
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, mahkeme kararı gerekmeksizin e-Devlet'ten isim ve soy isim değişikliği yapılabiliyor. Bugüne kadar kaç kişi adını ve soyadını değiştirdi? En çok değişiklik yapılan il neresi oldu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
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