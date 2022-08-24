Ad – soyad değişikliği e-Devlet’e taşındı! En çok değiştirilen isimler neler? Mahkemesiz ad - soyad değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, mahkeme kararı gerekmeksizin e-Devlet'ten isim ve soy isim değişikliği yapılabiliyor. Bugüne kadar kaç kişi adını ve soyadını değiştirdi? En çok değişiklik yapılan il neresi oldu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

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