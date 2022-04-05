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Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Annesinin ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2022 12:30
Güncelleme:05.04.2022 12:37
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz bebeğe 'Nisa Mihriban' ismini verdi. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılan Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı. Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım." diye konuştu.
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