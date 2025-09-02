02 Eylül 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Acil müdahalede yeni dönem! İşte ATV ambulans
Acil müdahalede yeni dönem! İşte ATV ambulans

Acil müdahalede yeni dönem! İşte ATV ambulans

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 14:34
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test etmişti. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Peki sedyeli ATV nasıl hizmet verecek? Kullanımı nasıl olacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntıları aktardı.
