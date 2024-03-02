Acı biber yararlı mı zararlı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Özellikle yemeklere tat verdiği için tüketilen acı biber fazla tüketildiğinde vücudu zehirleyebiliyor. Uzmanlar acının fazlasının zarar olduğunu söylüyor. İşte tüm detaylar…

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