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Acı biber yararlı mı zararlı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 10:31
Özellikle yemeklere tat verdiği için tüketilen acı biber fazla tüketildiğinde vücudu zehirleyebiliyor. Uzmanlar acının fazlasının zarar olduğunu söylüyor. İşte tüm detaylar…
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