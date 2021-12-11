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ABD’li Sarai’yi öldüren Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

DHA
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Giriş: 11.12.2021 12:00
Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı'nın, "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, avukatı olmadan ceza verilmiş olması nedeniyle Tasalı hakkındaki kararı usulden bozdu. Yeniden yargılanan Tasalı'ya yerel mahkeme bir kez daha aynı cezayı verdi.

ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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