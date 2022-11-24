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ABD’li Müslüman yazar Shems Friedlander son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi Konya’da defnedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2022 16:14
İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından 2012 yılının en etkili 500 Müslümanı arasında gösterilen 82 yaşındaki yazar Shems Friedlander Konya’da toprağa verildi. Friedlander'in yakınları ve sevenleri, üzerine Kabe örtüsünden bir parça konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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