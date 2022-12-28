ABD’de kasaba tamamen buz tuttu

ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

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