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ABD’de kasaba tamamen buz tuttu

İHA
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Giriş: 28.12.2022 16:07
ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.
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