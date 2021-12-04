ABD ve Rusya arasındaki gerilim artıyor: Havada sıcak takip! Rus uçakları ABD uçaklarının peşine düştü

ABD ve Rusya arasındaki Doğu Avrupa bölgesindeki kriz artarak devam ediyor. Rus radar sistemleri üzerinden Kırım üzerinde uçuş yaptığı tespit edilen 2 Amerikan uçağı, Rus savaş uçakları tarafından takip edildi. Öte yandan; ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın kırmızı çizgilerinin kabul edilmeyeceğine vurgu yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı ve Artemis CL-600 tipi bombardıman uçakları Karadeniz üzerinde uçuş başlattı. Rus radarları tarafından tespit edilen uçakları takip için Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi hava üslerinde Su-30 ve Su-27 tipi savaş uçakları kalkış yaptı. Seyir halinde olan ABD uçaklarına yaklaşan Rus uçakları, takip başlattı. Karadeniz üzerinde uçuşlarını tamamlayan ABD uçakları geri dönerken, Rus savaş uçakları da üslerine iniş yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Karadeniz semalarında yaşanan gerilime dair,denildi. Açıklamada ABD uçaklarının Kırım açıklarına yaklaştığı ifade edilirken, Rus sınırlarının ihlal edilmediği de aktarıldı.PlaneRadar gözlem sitesinin kamuoyu ile paylaştığı radar çizelgesine göre, ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi bombardıman uçağının Karadeniz üzerinden Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ulaştığı, ardından ise Batum ve Karadeniz üzerinden dönüş yaptığı görüldü. RC-135V tipi keşif uçağının ise Karadeniz üzerinde ilerlerken Kırım açıklarına ve bir manevra ile de Kerç boğazına yaklaştığı sonrasında ise Rus savaş uçaklarının takibi ardından döndüğü anlaşıldı.