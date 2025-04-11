11 Nisan 2025, Cuma
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ABD-Çin ticaret savaşı! Çin'e uygulanan vergi yüzde 145'e çıkarıldı
ABD Başkanı Trump 2 Nisan'da karşılıklı tarifeler kapsamında Çin'e yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıkladı. Trump Çin'in ek tarife artışını geri çekmediği taktirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirdi. ABD'nin Çin'den ithal ürünleri uyguladığı asgari gümrük vergisi 104'e çıktı. Başkan Trump Çin'e uygulanacak tarifenin yüzde 145'e çıkarıldığını duyurdu.