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ABD-Çin ticaret savaşı! Çin’e uygulanan vergi yüzde 145’e çıkarıldı

ABD-Çin ticaret savaşı! Çin'e uygulanan vergi yüzde 145'e çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 10:06
ABD Başkanı Trump 2 Nisan'da karşılıklı tarifeler kapsamında Çin'e yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıkladı. Trump Çin'in ek tarife artışını geri çekmediği taktirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirdi. ABD'nin Çin'den ithal ürünleri uyguladığı asgari gümrük vergisi 104'e çıktı. Başkan Trump Çin'e uygulanacak tarifenin yüzde 145'e çıkarıldığını duyurdu.
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ABD-Çin ticaret savaşı! Çin’e uygulanan vergi yüzde 145’e çıkarıldı
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