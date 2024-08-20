ABD Başkanı Joe Biden'ın gözyaşları! Yayın saatinin dışına atıldı

ABD Başkanı Joe Biden döneminin sona erdiğini ve Kamala Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak bugün gerçekleştirilen Demokrat Parti Kongresi'nde salona adım atar atmaz Biden’ın gözleri doldu ve kızı Ashley Biden’a sarılarak uzun süre ağladı. Gözyaşları içinde başkanlık dönemini anlatan Biden’a ülke TV’lerinden de bir darbe geldi. Biden’ın konuşması resmen yayın saati dışına atıldı. Başkan olmak için çok yaşlı bulunan Biden ise “Lanet olsun çok yaşlıyım” şeklindeki sözleri ile gündem oldu.