10 Haziran 2023, Cumartesi
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A Haber spikeri Haktan Uysal’ın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
A Haber ekranlarının başarılı spikeri Haktan Uysal için acı bir gündü. Zira babası Mehmet Uysal'ı son yolculuğuna uğurladı. Mehmet Uysal'ın İzmir'in Tire ilçesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki cenaze töreninde hemşehrileri ve geride bıraktığı yakınları omuz omuza saf tuttu.