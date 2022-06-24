24 Haziran 2022, Cuma
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A Haber söndürme helikopterinde! Muğla Marmaris'te alevlerle mücadelede son durum
Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı unsurlar da görevde. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter havadan alevlere müdahale ediyor. A Haber muhabiri Tayfun Er helikopterden son durumu aktardı.