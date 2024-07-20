A Haber selin vurduğu Giresun’da! Sel ve heyelan köylere hasar verdi

Giresun’un Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde etkili sağanak sonrası yan yatan iki katlı evde yaşayan Demiral ailesinin, 20 gün önce yaylaya göç ettiği ortaya çıktı. Yan yatıp, duvarları ağır hasar alan evlerine gelen aile fertlerinden Hatice Demiral, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaylada olduklarını belirten Hatice Demiral, “20 gün önce yaylaya gitmiştik. 10 kişi bu evde kalıyorduk. Çok üzgünüz” dedi. A haber muhabiri Selman Kutlu, detayları anlattı.

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