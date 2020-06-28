A Haber Manisa ve Adana'da çıkan yangın yerlerinden yaşananları aktardı!

Manisa ve Adana'da çıkan yangınlara müdahaleler sürüyor. Yangınların çıktığı yerde bulunan A Haber muhabirleri yaşananları anbean aktardı.

Manisa'ın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.



Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçe bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.

ADANA'DA MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahalede bulunuyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, alevlerin üretim bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümü kısmen çöktü. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.