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A Haber görüntüledi! İşte komandoların meskun mahal eğitimi

A Haber görüntüledi! İşte komandoların meskun mahal eğitimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 10:27
Güncelleme:19.04.2025 10:40
İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde, meskun mahal eğitimi veriliyor. Tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan on anları ekran taşıdı.

Cesur, güçlü ve profesyonel! Kimlerden mi bahsediyoruz? Elbette Türk milletinin kahraman komandolarından.

Ekran görüntüsü / A Haber

A Haber; vatanı için canlarını ortaya koyan jandarmaların İzmir'deki merkezine konuk oldu. Eğitimlerden sadece biri olan meskun mahal tatbikatını ekranlara taşıdı.

Ekran görüntüsü / A Haber

Vatan toprağının koruyucusu olan kahramanları için hazırlanan eğitim alanında yapılan tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. Mehmetçik her görevi başarıyla yerine getiriyor.

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A Haber görüntüledi! İşte komandoların meskun mahal eğitimi
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