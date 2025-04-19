A Haber görüntüledi! İşte komandoların meskun mahal eğitimi

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde, meskun mahal eğitimi veriliyor. Tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan on anları ekran taşıdı.

Cesur, güçlü ve profesyonel! Kimlerden mi bahsediyoruz? Elbette Türk milletinin kahraman komandolarından.

A Haber; vatanı için canlarını ortaya koyan jandarmaların İzmir'deki merkezine konuk oldu. Eğitimlerden sadece biri olan meskun mahal tatbikatını ekranlara taşıdı.

Vatan toprağının koruyucusu olan kahramanları için hazırlanan eğitim alanında yapılan tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. Mehmetçik her görevi başarıyla yerine getiriyor.