A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta

Bugün sabah saat 09.31 sularında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremden sonra panikle sokaklara çıktı. Depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel depremin merkez üssü Pazarcık’tan son durumu aktarırken uzman isimler gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

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