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9 yıl cezası olan firari kızına yaptığı ziyarette yakayı ele verdi

9 yıl cezası olan firari kızına yaptığı ziyarette yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 10:37
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda yakalama kararıyla aranan şüpheliyi 9 ay sonra yakaladı. 98 saat güvenlik kamerası izleyen polis zanlıyı kızını ziyarete geldiğinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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9 yıl cezası olan firari kızına yaptığı ziyarette yakayı ele verdi
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