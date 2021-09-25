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88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

İHA
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Giriş: 25.09.2021 15:06
Güncelleme:25.09.2021 15:06
Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçilik yok olmaya yüz tutarken; Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik mesleğini sürdürüyor. Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor. Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor. Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz; "88 yaşındayım 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük mahallesine gidiyorum" dedi.
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