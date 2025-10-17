86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ulutaş (86) ile aynı evde yaşayan yakınları bir süreliğine evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve döndüklerinde, Ulutaş’ı hareketsiz halde bulmaları üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulutaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

