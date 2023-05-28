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80 yaşındaki Eyüp Ekmekçi sandığın güvenliğini böyle sağladı! Sosyal medyada viral olan anlar

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Giriş: 28.05.2023 13:55
Türkiye bu sabah tarihinin en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bir video viral oldu. Eyüp Ekmekçi (80) isimli bir yaşlı adamın, 14 Mayıs seçiminde gönüllü olarak sandıkların başında durduğu o anlar telefon kamerasına yansıdı. İlerlemiş yaşına rağmen yaşlı adamın sandık güvenliğine verdiği ehemmiyet, saygıyla karşılandı.
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