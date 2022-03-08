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8 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? Bugün Hava nasıl olacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.
Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu bilgilerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının Perşembe sabahı 6-7 gibi başlayacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Bazı uzmanlar ise Sibirya'dan gelecek 'Aybar Kar Fırtınası'nın etkisinin beklenenden kuvvetli olabileceğini, 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.