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Videolar Yaşam Videoları 8 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? Bugün Hava nasıl olacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

8 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? Bugün Hava nasıl olacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

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Giriş: 08.03.2022 10:47
Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu bilgilerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının Perşembe sabahı 6-7 gibi başlayacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Bazı uzmanlar ise Sibirya'dan gelecek 'Aybar Kar Fırtınası'nın etkisinin beklenenden kuvvetli olabileceğini, 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.
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