15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 8 ekolojik köprüden biri İstanbul'da

8 ekolojik köprüden biri İstanbul'da

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 17:04
Türkiye'deki 8 ekolojik köprüden biri İstanbul’da yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda bulunan "Uskumruköy Köprüsü" yaban hayvanlarının rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan’dan başörtülü kadına saldırı
Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'dan başörtülü kadına saldırı
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
İzmir’de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
İzmir'de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
8 ekolojik köprüden biri İstanbul’da
8 ekolojik köprüden biri İstanbul'da
Basra sıcakları sürecek mi?
Basra sıcakları sürecek mi?
Sümela Manastırı’nda ayin
Sümela Manastırı'nda ayin
İBB’ye bağlı İSTAÇ’ta grev hazırlığı
İBB'ye bağlı İSTAÇ'ta grev hazırlığı
Karadağlı’ya sanatçılardan linç girişimi!
Karadağlı'ya sanatçılardan linç girişimi!
Siirt’te orman yangını!
Siirt’te orman yangını!
Motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade
Motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
Daha Fazla Video Göster