23 Eylül 2025, Salı

7,7 milyon yıllık kazılarda gelişme: Yeni bir tür olabilir

7,7 milyon yıllık kazılarda gelişme: Yeni bir tür olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 17:55
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 7,7 milyon yıllık tarihin aydınlatma çalışmalarının yapıldığı Taşhan Bölgesi Kazı Çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.
