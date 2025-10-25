25 Ekim 2025, Cumartesi
70 milyon yıllık “denizlerin dinozoru” keşfi: Asya’daki ilk örnek
Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Tunoğlu, memleketi Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 1999 yılında yaptığı keşifle, dünyada yalnızca 7 örneği bulunan “Mosasaurus hofmanni” fosilini gün yüzüne çıkardı. 70 milyon yıllık bu fosil, Asya kıtasında bulunan ilk “deniz dinozoru” olma özelliği taşıyor.