7 oyuncu ve şarkıcıya iyi haber! Savcılık takipsizlik kararı verdi

Türkiye’nin yakından tanıdığı 19 ünlü isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği “uyuşturucu” operasyonunda gözaltına alınmıştı. O dönem çok konuşulan soruşturmada; 8 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 7 kişinin kan ve saç örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştı. Bugün ise o 7 isim için önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, testleri temiz çıkanlar hakkında takipsizlik kararı verdi.

