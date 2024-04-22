7 lüks otomobili taşıyan TIR yanmaktan son anda kurtuldu

Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan TIR da çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

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