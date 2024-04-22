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7 lüks otomobili taşıyan TIR yanmaktan son anda kurtuldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:35
Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan TIR da çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.
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