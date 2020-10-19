“7 güzel adam”ın ağabeyi Nuri Pakdil aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Pakdil eserlerinde Filistin ve Kudüs vurgusu yapan Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından. İşte Pakdil’in hayatı ve Kudüs’e neden bu kadar önem verdiğinin sebebi…

"7 güzel adam"ın ağabeyi Nuri Pakdil aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Pakdil eserlerinde Filistin ve Kudüs vurgusu yapan Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından. İşte Pakdil'in hayatı ve Kudüs'e neden bu kadar önem verdiğinin sebebi…

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