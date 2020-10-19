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“7 güzel adam”ın ağabeyi Nuri Pakdil

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Giriş: 19.10.2020 11:09
Güncelleme:19.10.2020 11:11
“7 güzel adam”ın ağabeyi Nuri Pakdil aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Pakdil eserlerinde Filistin ve Kudüs vurgusu yapan Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından. İşte Pakdil’in hayatı ve Kudüs’e neden bu kadar önem verdiğinin sebebi…

"7 güzel adam"ın ağabeyi Nuri Pakdil aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Pakdil eserlerinde Filistin ve Kudüs vurgusu yapan Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından. İşte Pakdil'in hayatı ve Kudüs'e neden bu kadar önem verdiğinin sebebi…

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Başkan Erdoğandan Nuri Pakdil paylaşımı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NURİ PAKDİL PAYLAŞIMI
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Nuri Pakdil paylaşımı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'NURİ PAKDİL' PAYLAŞIMI

“7 güzel adam”ın ağabeyi
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