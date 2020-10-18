18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

Son dakika haberi... , edebiyat dünyasının dervişi ve 'Kudüs Şairi' olarak bilinen 'i hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, edebiyat dünyasının dervişi olarak bilinen Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA