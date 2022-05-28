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7 bin senelik buğday Diyarbakır’da boy gösterdi! Çiftçiler ‘Verimi çok yüksek' dedi🌾

İHA
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Giriş: 28.05.2022 16:52
Kayseri Kültepe’de arkeolojik kazı çalışmalarında çıkarılan küpte bulunan 7 bin senelik Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır’da da başladı. Çiftçilerin oldukça fazla verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday problemini kapatacağını ve ihraç da edilebileceğini belirtti.
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7 bin senelik buğday boy gösterdi! 🌾
7 bin senelik buğday boy gösterdi! 🌾
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