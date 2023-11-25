25 Kasım 2023, Cumartesi
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61 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD’dan İstanbul’a fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım ayında kar yağarken Valilik ve AKOM'dan İstanbullular için yeni uyarı geldi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.