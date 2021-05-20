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6 katlı binanın boyunu geçti! Korkuyla içeriye kaçtılar!

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Giriş: 20.05.2021 20:53
Güncelleme:20.05.2021 21:05
Gaziantep'te, su borusunun patlaması sonucu 6 daire ve 2 iş yeri ile 2 otomobilde hasar oluştu. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinde bulunan tazyikli su borusu, bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı.

Su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği görenleri hayrete düşürürken, yolun karşı tarafındaki 6 katlı binanın boyunu da aştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ, BİNADA ZARAR OLUŞTU
Yaşanan olay nedeniyle bölgede panik meydana gelirken, durum Gaziantep Su ve Kanalizasyonu Müdürlüğü (GASKİ) ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu boruda oluşan hasar giderilirken, tazyikli sudan etkilenen binadaki evlerde ve bina önündeki araçlarda zarar meydana geldi.

Olay anını anlatan manavın sahibi Hatip Kazak, o sırada dışarıda olduğunu ve korkuya kapıldığını söyledi. Büyük gürültü ile etrafa taş ve toprak savrulduğunu aktaran Kazak, fışkıran suyun bina boyunu geçtiğini, 5'inci kattaki dairelerin bile zarar gördüğünü belirterek, "Ben dışarıya çöp atmak için çıkmıştım. Birden patlama oldu ve çamur, taş, toprak hepsi bizim olduğumuz tarafa geldi. Bende o an korku haliyle iş yerinin içerisine kaçtım. Dükkanımda çok fazla hasar oluştu, tüm meyveler ziyan oldu. 10- 15 dakika kadar sürdü. Tazyikli su yükseğe çıkınca binanın en üst katları da zarar gördü" diye konuştu.

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6 katlı binanın boyunu geçti! Korkuyla içeriye kaçtılar!
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