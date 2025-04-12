52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Kuyumcular Çarşısı’ndaki dükkanında geleneksel yöntemler ile semercilik geleneğinin son temsilcilerinden olan İbrahim Atıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülüne layık görüldü. İbrahim Atıcı dedesinden ve babasından emanet aldığı semer yapımı mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

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