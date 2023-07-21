50 kilo sahte altın! İçi sahte üstü altın kaplama

İstanbul polisi önemli bir operasyon yaptı. Tam da düğün sezonu başlamışken piyasaya sürülen 80 milyon değerinde 50 kiloluk sahte altın yakalandı. Sahte altınlar için dolandırıcıların kullandığı yöntem uzmanları bile şaşırttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN