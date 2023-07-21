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50 kilo sahte altın! İçi sahte üstü altın kaplama

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 09:52
İstanbul polisi önemli bir operasyon yaptı. Tam da düğün sezonu başlamışken piyasaya sürülen 80 milyon değerinde 50 kiloluk sahte altın yakalandı. Sahte altınlar için dolandırıcıların kullandığı yöntem uzmanları bile şaşırttı.
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