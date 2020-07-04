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50 büyükbaş hayanın sele kapıldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı
Muş'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Malazgirt'te 50 büyükbaş hayvan sele kapıldığı işte o anlar.
Muş'un Malazgirt ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yağış nedeniyle çok sayıda hayvan telef olmuştu. 50 büyükbaş hayvanın sele kapıldığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde 1 Temmuz'da yaşanmıştı.
Yaşanan felakette birçok tarım arazisi sular altında kalmış, köy halkının tarım ekipmanları da kullanılmaz hale gelmişti.
50 büyükbaş hayvan ise telef olmuştu. O anların görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla gelen suyu geçmek isteyen büyük baş hayvanların sele kapıldığı görülüyor.