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5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl yüz binlerce kişinin uğrak noktası

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Giriş: 09.08.2020 22:12
Güncelleme:09.08.2020 22:21
Giresun'da 5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl bugüne kadar yüz binlerce doğaseverin uğrak noktası oldu. Mavi Göl'ün doğası ve güzelliği dışında en önemli özelliği ise sodalı su olması...

Giresun'da 5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl uzalan tabiat parkı sınırlarına dahil edildi.
O günden beri yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Mavi Göl'ün en önemli özelliği ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olması.

Göl, Giresun kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta Dereli ilçesinde bulunuyor.

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