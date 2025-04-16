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5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı!

5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 20:04
Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Hasan Kaplan, Dolpin Halı fabrikasına ait avluda geri manevra yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 HM 625 plakalı tırın altında kaldı. Feci kaza sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde tırın altında kalan Hasan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin arından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı!
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