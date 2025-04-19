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5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!

5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 01:10
Gaziantep'te görme engelli yaşlı kadının evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Biri hırsızlık mağduru yaşlı kadının yeğeni olan 3 şüphelinin hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!
5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!
5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!
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