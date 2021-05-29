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5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu ortaya çıkan duman bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan 5 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Olay yerinden ilk görüntüler...