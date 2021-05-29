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5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler

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Giriş: 29.05.2021 19:16
Güncelleme:29.05.2021 19:22
Son dakika haberi... Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu ortaya çıkan duman bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan 5 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Olay yerinden ilk görüntüler...

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5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
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