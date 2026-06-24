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440 ağaçlık kiraz bahçesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Düzce'de 8 dönümlük araziye kurulan 440 ağaçlık kiraz bahçesi, ziyaretçilerine kendi kopardıkları meyveleri taze şekilde satın alma ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

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