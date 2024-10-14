400 yıllık bina oto lastikçi oldu

Eyüpsultan'da 1.600'lü yılların başında inşa edilen tarihi yapı kaderine terk edilince alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı oldu. Yıllarca ihmal edilen yapı böyle görüntülendi.

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