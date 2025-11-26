40 yıllık hasret bitti! Kızılcahamam pirinci kazanlarda kaynadı

Kızılcahamam'ın en önemli geçim kaynağı çeltik pirinci 40 yıl aradan sonra yeniden üretime kazandırıldı. Belediye tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde ilçenin üretim potansiyeline dikkat çekildi. Pilav ikramının da yapıldığı etkinlikte Kızılcahamamlılar için de gurur dolu bir gün yaşandı. Çeltik pirinci yeniden üretime kazandırıldı

