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35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 11:21
Her sene yüzlerce sporcunun boğazın serin sularında kulaç attığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 35'incisi düzenlendi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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