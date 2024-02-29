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34 saat süren masalsı yolculuk! Karlı dağlardan 7 şehre uzanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 12:12
Turistik Doğu Ekspresi; macera peşinde olanların uzun yolculuk hayali kuranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Esra Arpa yaşadığı deneyimi ekranlara getirdi.
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