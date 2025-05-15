34 özel birey yemin ederek bir günlük asker oldu

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, engelli bireyleri aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla askeri elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizlere kısa da olsa, askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmak, şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

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